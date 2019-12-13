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فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:33 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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شهدت مدينة شرم الشيخ زيارة لملكات جمال العالم بمنتجع البحر الأحمر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال إنتركونتيننتال عائدًا رائعًا هذا العام ابتداءً من 6 ديسمبر وحتى 20 ديسمبر، على أن يتم عقد الحفل النهائي بمدينة شرم الشيخ، وتم اختيار المدينة بحسب ما أعلن منظم المسابقة بعد منافسة وثيقة مع مدينة هندية، وجاء ذلك بسبب الطقس المميز والمناخ الرائع والوجهات السياحية ذات المناظر الخلابة.

وتشارك المصرية منة أباظة مع المتسابقات من جميع أنحاء العالم من بينهم دول فنلندا، الدومنيك، غانا، الجزائر، كولومبيا.

وكان محافظ جنوب سيناء قد استقبل المدير التنفيذي لمؤسسة Miss Intercontinental Detlef Tursies، برفقة كارين جالمان ملكة جمال إنتركونتيننتال العام الماضي.

رحب المحافظ بالمنافسة في مدينة السلام، والتي تسلط الضوء على المدينة لوسائل الإعلام الدولية
عقدت ملكة جمال انتركونتيننتال 2018 أيضا في مصر العام الماضي بالغردقة، بمشاركة أكثر من 77 دولة.
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ
فوتوسيشن ملكات جمال مسابقة "إنتركونتيننتال" بشرم الشيخ

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