ملك البحرين يهنئ عبد المجيد تبون لفوزه برئاسة الجزائر

بعث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت أمس.



وأعرب العاهل البحريني - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن خالص تهانيه لرئيس الجزائر الجديد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.



وفي السياق ذاته، بعث ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كما هنأ رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.