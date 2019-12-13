الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك يزور محافظ سوهاج

زار الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، يصاحبه القمص بشري لبيب وكيل عام المطرانية، والقمص مرقص عدلي سكرتير المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة بزيارة إلي سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه المنصب الجديد.



ومن ناحية أخرى، أعرب محافظ سوهاج عن امتنانه لهذه الزيارة، قائلًا في كلمته: "معًا نستطيع أن نرتقي بهذه المحافظة العريقة"، وأضاف: إنني سأبذل قصارى جهدي لإسعاد كل شخص في المحافظة، كما أن كل مشروع سيكون له موعد ينتهي فيه.



وفي السياق نفسه، أعرب الأنبا باسيليوس والوفد المرافق له عن سعادتهم باستقبال سيادة المحافظ لهم، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.