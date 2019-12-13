الجيش الليبي يحقق تقدمات كبيرة في 4 محاور

قال المتحدث باسم اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، عصر اليوم الجمعة، أن الجيش حقق تقدما كبيرا في كافة محاور القتال جنوب طرابلس.



وأوضح الخرطوش في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات حكومة الوفاق، منيت بـ "خسائر كبيرة" في محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية، بعد اشتباكات مع الجيش الذي وضع يده على آليات وأسلحة.



وأضاف، أن قوات الجيش حققت تقدمات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة حسب الأوامر.