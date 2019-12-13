ضبط 22 ألف قرص مخدر في صيدلية بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية ضبط 22 ألفا و49 قرصا وعلبة أدوية مخدرة، مخالفة لشروط التداول، بإحدى الصيدليات بمركز المنصورة.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه بالمرور على الصيدلية بالتنسيق من قبل حملة مكونة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 450 قرص ترامادول، 407 أقراص بريجابالين، 20 ألفا و920 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بمكان غير مرخص، 120 علبة نقط ريفوتريل وكلورازيبام، 120 أمبول ميدياثيتيك، 32 زجاجة أدوية أسرية بمكان غير مرخص.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.



وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تسليم المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات لعدم وجود ترخيص لمكان تخزينها، ولصرفها وتداولها دون إذن طبيب معتمد.