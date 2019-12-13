خارجية الصين تدعو أمريكا للتعايش السلمي وعدم الصراع والمواجهة

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لتحقيق عدم الصراع والمواجهة، والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، والتعايش السلمي بين الجانبين.



جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الصيني في مراسم افتتاح ندوة الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية لعام 2019 اليوم الجمعة، في بكين، حيث قدم تحليلا حول الوضع الدولي في عام 2019، وشرحا مفصلا للمهام الرئيسية لدبلوماسية الصين في عام 2020.



وقال وانغ إنه في عام 2019، حققت دبلوماسية الصين تقدما جديدا وأثمرت عن نتائج كبيرة وعديدة في ظل الوضع الدولي المعقد، وقدمت دعما قويا للتنمية الوطنية، وإسهامات مهمة في السلام والتقدم العالميين.



وأضاف وانغ أن بلاده عززت بشكل شامل علاقاتها مع الدول المجاورة في العام الماضي وقدمت إسهامات إيجابية لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتحملت بشكل استباقي مسؤوليتها كقوة رئيسية ولعبت دورا بناء في حل القضايا الإقليمية والساخنة سياسيا.



وتابع وانغ أنه فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية، فإن هذا العام يوافق الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وخلال الفترة الماضية تم دمج المصالح الاقتصادية للصين والولايات المتحدة بشكل كبير، وأصبحت التبادلات في مختلف المجالات متقاربة بشكل متزايد، وفي الوقت نفسه، هناك قضايا عميقة يجب معالجتها وحلها بينهما.



وأشار وانغ إلى أن الأعمال الخاطئة تنبع من الأفكار الخاطئة، وأن الممارسات الأمريكية ذات الصلة تعود إلى سوء الفهم إزاء الصين، وأن الحفاظ على العلاقات المستقرة والصحية بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما الاقتصادين الأول والثاني عالميا، لا يصب لصالح الشعبين فقط، بل هو التوقع المشترك لجميع الدول في العالم، لافتا إلى أنه يتعين على الجانبين إيجاد طريق للتعايش السلمي.



وبشأن المستقبل، نوه وانغ إلى أن عام 2020 يتمتع بأهمية خلال عملية تحقيق نهضة الأمة الصينية، وأنه في العام المقبل، سوف تركز الدبلوماسية الصينية على ست مهام رئيسية هي: خدمة التنمية المحلية بشكل كامل، وحماية المصالح الوطنية بحزم، ومواصلة تعميق الشراكات، والدفاع عن التعددية بقوة، وتوسيع التعاون الدولي بنشاط، والعمل على تحديث الأنظمة والقدرات للدبلوماسية بقوة.