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محافظات

افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجد الشيخ حسن زناتي، الكائن بمدخل مدينة أبنوب، بعد إحلاله كليًا وإعادة بنائه من جديد بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه.

وذلك بحضور ياسر عمر وعبدالكريم زكريا ومرتضي العربي ومحمد حمدي دسوقي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وحشد كبير من الأهالي.

الجدير بالذكر، أن المسجد بُني منذ عام 1950 وتم ضمه للأوقاف عام 1984، وتبلغ مساحته 750 مترا مربعا، ويسع حوالي 1300 مصلٍ، وتم هدمه وإعادة بنائه على نفقة الأوقاف وبعض من المشاركة المجتمعية، وعقب الافتتاح أدى محافظ أسيوط صلاة الجمعة بالمسجد.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت فضل العلم والعمل في بناء الأمم، كما ذكر فضل بناء المساجد وإعمارها باعتبارها أفضل الأماكن التي ترشد الناس إلى التحلي بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتخلق بأخلاق الإسلام السمحة وعبادة الله تعالى والتعاون على البر والتقوى.

وعقب الانتهاء من الصلاة هنأ محافظ أسيوط الأهالي بمناسبة افتتاح المسجد، كما قدم الشكر لكل من ساهم مع وزارة الأوقاف في إعادة بناء المسجد، داعيا المولى، عز وجل، أن يجعله في ميزان حسناتهم، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في إبراز العمل الخير الذي يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة.
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه
افتتاح مسجد الشيخ زناتي في أبنوب بعد تجديده بـ2.5 مليون جنيه

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