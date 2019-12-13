-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنتدى القنائي للفكر يناقش دور الشباب في تحقيق التنمية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
نظم المنتدى القنائي للفكر والثقافة، برئاسة الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ندوة ثقافية حوارية بعنوان "دور الشباب في تحقيق التنمية"، والتي أقيمت بمركز شباب كلاحين الحاجر بمركز قفط بمحافظة قنا، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة أعضاء المنتدى القنائي للفكر والثقافة، وحشد كبير من شباب قرية كلاحين الحاجر.

استهل الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ورئيس المنتدى القنائي للفكر والثقافة، كلمته بتوجيه التهنئة للواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي، لثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا لقنا.

كما هنأ الدكتور حازم عمر لتوليه منصب نائب محافظ قنا، تأكيدًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في المناصب القيادية، ووجه "خضاري" التهنئة كذلك للواء شريف عبدالحميد لتعيينه مديرًا لأمن قنا، معربًا عن تمنياته للجميع بالتوفيق لخدمة وطننا الغالي مصر.

وتحدث "خضاري" عن أهمية العمل التطوعي ودور مراكز الشباب في توفير فرص تدريبية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأكد أن المنتدي الثقافي يوجه الطاقات إيجابيا، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب تركيز المنتدى على نبذ العنف واحترام القانون، مشيرًا إلى أن عنصر الأمن من أهم العناصر اللازمة لتحقيق التنمية في أي مجتمع.

وتناولت الندوة قضايا العمل التطوعي والعمل الخيري وإسهاماتها في التنمية الشاملة وتحقيق الانتماء والولاء للأرض والوطن وتكوين الإنسان الإيجابي النافع لنفسه ووطنه، والاهتمام بالشباب وتربيته من جميع الجوانب الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تشجيع الجهود التنموية وإحياء الضمير لدى أفراد المجتمع والتزود بالطاقات الإيجابية لدفع عملية التنمية، وكذلك التأكيد على ضرورة الاهتمام بمحاور التنمية الثلاث المحددة في التدريب والتمويل والتسويق.

وتناولت الندوة دور الجمعيات الأهلية في توفير فرص العمل لفئات المجتمع للشباب والمرأة لأنها تعد شريكًا في الإنتاج داخل المجتمع من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك التدريب على ريادة الأعمال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لظهور أسد أثار الرعب في جبل المعابدة بأسيوط

منذ حوالي 23 ساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

منذ يوم

القصة الكاملة لوفاة حفيدى وزير التنمية المحلية الأسبق بماس كهربائي

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

الصور

image description

الأوقاف: التنسيق مع الإسكان ومطروح لتوفير سكن الأئمة المغتربين

image description

صور اختيار متسابقة مصر فى "ملكة جمال العرب"

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

image description

الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

الأكثر قراءة

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

حديث الموازنة والتمويل.. مصير صفقات النفط بين بغداد وأربيل

بينهم أبو الغيط والعثيمين.. قادة المنظمات دولية حاضرون في منتدى شباب العالم

جيلان من الغناء.. غالية بنعلي وماريتا على مسرح شباب العالم

ركل وصفع.. "القومي للطفولة" يتدخل لإنقاذ طفل ضربته أمه وصورت الواقعة

منوعات

هل تتحول البيوت الذكية إلى كابوس يهدد خصوصية البيانات؟

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

4 وفيات جديدة بمرض غامض في أمريكا

كشكول

ميكنة العمل في شئون الطلاب والامتحانات بالبساتين

بالصور.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "الجيولوجيا التخليقية"

بعد الفيديو المسيء.. متحدث الوزراء: القبض على والدة طفل "خلي أبوك يجي ياخدك"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أسوان

إسلام سياسي

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

إخواني منشق: الإرهابية أنشئت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

نيويورك تايمز: توقف المحادثات الأمريكية مع طالبان

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب غدًا

تواصل الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 بقصور الثقافة

افتتاح معرضين تشكيليين بجاليرى بيكاسو 22 ديسمبر

"ليل خارجى" فى مؤسسة مدد.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك