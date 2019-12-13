المنتدى القنائي للفكر يناقش دور الشباب في تحقيق التنمية

نظم المنتدى القنائي للفكر والثقافة، برئاسة الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ندوة ثقافية حوارية بعنوان "دور الشباب في تحقيق التنمية"، والتي أقيمت بمركز شباب كلاحين الحاجر بمركز قفط بمحافظة قنا، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة أعضاء المنتدى القنائي للفكر والثقافة، وحشد كبير من شباب قرية كلاحين الحاجر.



استهل الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ورئيس المنتدى القنائي للفكر والثقافة، كلمته بتوجيه التهنئة للواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي، لثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا لقنا.



كما هنأ الدكتور حازم عمر لتوليه منصب نائب محافظ قنا، تأكيدًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في المناصب القيادية، ووجه "خضاري" التهنئة كذلك للواء شريف عبدالحميد لتعيينه مديرًا لأمن قنا، معربًا عن تمنياته للجميع بالتوفيق لخدمة وطننا الغالي مصر.



وتحدث "خضاري" عن أهمية العمل التطوعي ودور مراكز الشباب في توفير فرص تدريبية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.



وأكد أن المنتدي الثقافي يوجه الطاقات إيجابيا، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب تركيز المنتدى على نبذ العنف واحترام القانون، مشيرًا إلى أن عنصر الأمن من أهم العناصر اللازمة لتحقيق التنمية في أي مجتمع.



وتناولت الندوة قضايا العمل التطوعي والعمل الخيري وإسهاماتها في التنمية الشاملة وتحقيق الانتماء والولاء للأرض والوطن وتكوين الإنسان الإيجابي النافع لنفسه ووطنه، والاهتمام بالشباب وتربيته من جميع الجوانب الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.



وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تشجيع الجهود التنموية وإحياء الضمير لدى أفراد المجتمع والتزود بالطاقات الإيجابية لدفع عملية التنمية، وكذلك التأكيد على ضرورة الاهتمام بمحاور التنمية الثلاث المحددة في التدريب والتمويل والتسويق.



وتناولت الندوة دور الجمعيات الأهلية في توفير فرص العمل لفئات المجتمع للشباب والمرأة لأنها تعد شريكًا في الإنتاج داخل المجتمع من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك التدريب على ريادة الأعمال.