قنا: انتهاء الأعمال الإنشائية في مبنى مجمع خدمات المرور الجديد

أجرى اللواء اشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية بمركز نجع حمادي لمتابعة الأعمال الانشائية بمجمع خدمات المرور الجديد وموقع مجمع الشوادر الجديد يرافقه كمال شلبى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدأ الداودى جولته بتفقد مجمع خدمات المرور الجديد والذى سوف يخدم مراكز محافظة قنا الشمالية مشيرا إلى أن المجمع يقع على مساحة ٥٠ ألف م٢ منها ٤٢٠٠ م٢ مخصصة لإنشاء مبنى للمكاتب الإدارية ومكاتب استخراج التراخيص وباقي المساحة سوف يتم استغلالها لإقامة مدرسة لتعليم القيادة وفناء لفحص السيارات وكافتيريا مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاعمال الانشائية بالمبني الإداري والهيكل الخرساني للبوابات والسور الخارجي.



وأضاف المحافظ أنه يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بالسور الخارجي والبوابات والطابق الأرضي موجها بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب المبنى وفقا للجدول الزمنى والمقرر له يونيو المقبل موضحا أن المجمع سوف يمثل إضافة كبيرة لقطاع المرور بالمحافظة وهو ما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على إدارة مرور قنا وتيسير إجراءات استخراج رخص القيادة وتسيير المركبات الخاصة بالمواطنين.



واختتم الداودى جولته بمعاينة الموقع المخصص لإقامة مجمع الشوادر الجديد والذى يقع على مساحة ٩ افدنة وسوف يضم عدد ٦١ شادر بمساحة ٢٢٥ م كما سيضم الشادر مبنى إدارى ومسجد وكافتيريا بتكلفة اجمالية تصل الى ٢٤ مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة البدء فى الأعمال الإنشائية بالمجمع والإنتهاء منها فى اسرع وقت ممكن تمهيدا لنقل مجمع الشوادر الحالى من وسط المدينة ومن ثم تحقيق السيولة المرورية بالشوارع.