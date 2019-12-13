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تقارير ومتابعات

النقل تسعى لتطبيق تذاكر بـ"الفيزا" للمترو.. والركاب: سهل ممتنع

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:29 م
جريدة الدستور
آية سالم
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تعتزم وزارة النقل عمل تطبيق نظام جديد لحجز تذاكر مترو الأنفاق بدلًا عن التذاكر الورقية، وذلك من خلال بطاقات ائتمانية يتم خصم قيمة التذكرة منها، وتحويلها على البنك المركزي ومنها لحساب الشركة، للدخول والخروج من الحواجز الإلكترونية، وتعمل بجانب التذاكر الورقية، من أجل تخفيف الزحام على شباك التذاكر.

ورصدت "الدستور" مدى تقبل مستقلي مترو الأنفاق لفكرة استبدل التذاكر الورقية بالفيزا، وجاء على النحو التالي، قال محمد نبيل، أحد الركاب، إن هناك تطويرًا واضحًا تسعى له هيئة مترو الأنفاق ووزارة النقل، لتطويل المنظومة بالكامل، على أن تكون جميع الخدمات مميكنة.

تابع، أن في حال تطبيق فكرة تذكرة المترو بالفيزا سوف يتم الاستغناء بالتدريج عن موظف الشباك، مما يحول الزحام عند الحواجز الإلكترونية للمرور، مما يجعلنا لا نشعر بالتغيير، مُشيرًا إلى أن الفكرة لم تكن مقبولة لدى بعض المواطنين.

"نظام سهل ممتنع"، هكذا عبرت سوسن الأحمدي، إحدى مستقلي مترو الأنفاق، عن رأيها في الحصول على التذاكر بالفيزا وليست ورقية، وأوضحت أن النظام سوف يسهل على المواطنين كثيرًا من الوقت والمجهود الضائع على شباك، لكن تكمن صعوبته في أن ليس جميع المواطنين يمتلكون بطاقات ائتمانية.

عارض علي عصام، أحد المواطنين، فكرة شراء التذاكر بالفيزا، مُعللًا ذلك بأن هناك العديد من الأشخاص لا يملكون بطاقات، علاوة على أن الجزء الآخر لا يعرف عنها شيئًا، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من أنها سوف تحل العديد من الأزمات أولها "الفكة" فإنها تحتاج العديد من التجارب والتطبيقات.

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