التصريح بدفن جثة الطفل ضحية "النخلة"

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالب بالمرحلة الابتدائية توفى نتيجة سقوط نخلة عليه، مما أسفر عن مصرعه بالعياط.



البداية كانت بتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد بنقل طالب إلى المستشفى مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بجرح برأسه وكدمات بجسده.



وكشفت التحريات عن أن نخلة سقطت على الضحية البالغ من العمر 7 سنوات، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.