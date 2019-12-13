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حوادث

الداخلية تكشف كواليس ضبط الكيان الدبلوماسى المزيف فى الجيزة (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك» فيديو تفاصيل ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق إنشاء كيان وهمى وانتحال صفة سفير، زاعمًا قدرته على تنصيب ضحاياه كسفراء ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة"

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة - سابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها "نصب") بانتحال صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية- على خلاف الحقيقة- واستغلال ذلك فى النصب والاحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، زاعمًا قدرته على تنصيبهم كسفراء بعددٍِ من المنظمات العربية والدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة" تتيح لهم بعض التسهيلات والمزايا بصفته شخصًا دبلوماسيًا.. وإمعانًا لإدخال الغش والتدليس على ضحاياه، قام بإنشاء كيان تحت مسمى (الوحدة العربية والتعاون الدولى "هيئة دولية عربية دبلوماسية") واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمقر المشار إليه.. وعثر على ما يلى:

-(2) شهادة "مزورة" منسوبة إلى إحدى الجامعات تُفيد بأن أحد ضحاياه "يحمل جنسية دولة عربية" حصل على درجة الدكتوراه فى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ممهورتين بأختام شعار الجمهورية المقلد.

- عقد عمل "مزور" منسوب صدوره لمكتب إحدى الشخصيات العربية يتضمن تعيين المتهم بوظيفة مستشار إعلامي خاص، وممهور بخاتم منسوب للمكتب وأختام شعار الجمهورية المقلدة.
-(1500) جواز سفر دبلوماسى "خالى البيانات" منسوب لإحدى الهيئات الدبلوماسية "معدة للتزوير".
-(58) كارنيه "مزورين" منسوب صدورهم إلى منظمات دولية مختلفة بأسماء أشخاص تُفيد منحهم ألقاب "سفراء بإحدى المنظمات – سفراء – مستشارين – أعضاء لجان تقصى حقائق – إعلاميين".
-(4) كارنيهات باللغة الإنجليزية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بصفتهم دبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية.
- كمية من الشهادات "خالية البيانات" منسوبة لبعض المنظمات والمجالس العربية والدولية.
- كمية من قرارات عضوية "خالية البيانات" منسوبة لإحدى المنظمات الدولية.
-كمية من شهادات "خالية البيانات" منسوبة لمنظمة دولية تُفيد منح لقب سفير السلام والنوايا الحسنة.
-(10) دفتر إيصال إستلام نقدية بعضها ممتلئ البيانات تفيد قيام أشخاص مختلفة بدفع مبالغ مالية طائلة بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" كرسوم عضوية ومنح لقب سفير.
-مجموعة من شهادات التقدير "مزورة" ممنوحة للمتهم بصفات وألقاب "سفير، سفير السلام العالمى، محكم دولى، إعلامى".
-كمية من الأوراق مطبوعة عليها "صفحات البيانات لجوازات السفر الدبلوماسية – كارنيهات دبلوماسية" بأسماء أشخاص مختلفة بألقاب مستشارين وسفراء دبلوماسيين.
-(23) أكلاشيه تقرأ بصماتهم بأسماء جهات دولية مختلفة.
-الأدوات المستخدمة فى إصطناع جوازات السفر والمستندات.
-عدد من (ميداليات ونياشين ذهبية اللون، وشاحات تكريم، أعلام منسوبة للعديد من المنظمات الدولية).
-بطاقات بلاستيكية فى حجم الكارنيهات " معدة للطباعة عليها ".
-مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، (2) طابعة حبر ألوان، ( 2 ) هاتف محمول.
بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين أنها تحوى العديد من الملفات من صور المستندات المضبوطة، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر.

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه ليست لديه أى صفة رسمية دبلوماسية بأى منظمة دولية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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