اللقاء الخامس للرهبنة بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

يستضيف مركز لوجوس، دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اللقاء السنوي الخامس لرهبان وراهبات الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بمصر.



يذكر أن ترتيب لقاء رهبان مصر كان فكرة وتنظيم الأنبا أبيفانيوس الأسقف الشهيد، ورئيس دير ابو مقار بوادي النطرون.



وكانت قد نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، العام الماضي، يوما روحيا رهبانيا بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد بمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بتنظيم تحت عنوان "نقاء الحياة الرهبانية".