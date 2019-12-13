"الإيسيسكو" ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" مع كل من الأمين العام المساعد للشئون الثقافية والإنسانية والاجتماعية، بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، تطوير التعاون بين الجانبين لتحقيق المزيد من الفعالية للعمل المشترك.



وذكرت منظمة "إيسيسكو"- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الإيسيسكو بالرباط، على تعزيز التشاور والتنسيق بمجال عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات تنسيقية بالتناوب في الرباط وجدة لهذا الغرض.



واتفق الجانبان على تنفيذ برنامج تدريبي شامل لبناء القدرات في مجال الحفاظ على التراث الإسلامي وتسجيل مواقعه على لائحة "الإيسيسكو"، وأيضًا على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني، كما تم الاتفاق على دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية في فلسطين، والقدس الشريف بصفة خاصة، وصيانة المعالم الأثرية بالقدس لحمايتها من محاولات التهويد وطمس الهوية.



يذكر أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد ندوات وورش عمل في مجال التنمية الاجتماعية، خصوصًا لفائدة اللاجئين والنازحين.