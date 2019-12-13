صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها

نبذة عن الفنانة فيروز

وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.



وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم "ياسمين"، قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني لتترك التمثيل حتى وفاتها، وكان آخر ظهور لها تكريمها في "مهرجان القاهرة السينمائي" في عام 2001.



شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها رفقة إيمان جمجموم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز.واستطاعت إيمان أن تخطف الأنظار بجمالها، في ظهور نادر لها حيث أنها من النجوم المقلين في الظهور الإعلامي.وتعمل إيمان في مجال بعيد تمامًا عن مجال الفن حيث أنها تهتم بصناعة الإكسسوارات ودائمًا وما تنشر صور قديمة لوالدتها الراحلة من طفولتها وهي مزينة ببعض الإكسسوارات التي تقوم بإضافتها للصور القديمة.هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ما كان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها.واصطحبها إليسا مؤدب، لإحدى الحفلات المنزلية التي كان يقوم بإحيائها، لتؤدّي المونولوج، وأثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهراً، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي وحققت نجاحًا كبيرًا، والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور