-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:16 م
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها رفقة إيمان جمجموم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز.

واستطاعت إيمان أن تخطف الأنظار بجمالها، في ظهور نادر لها حيث أنها من النجوم المقلين في الظهور الإعلامي.

وتعمل إيمان في مجال بعيد تمامًا عن مجال الفن حيث أنها تهتم بصناعة الإكسسوارات ودائمًا وما تنشر صور قديمة لوالدتها الراحلة من طفولتها وهي مزينة ببعض الإكسسوارات التي تقوم بإضافتها للصور القديمة.

نبذة عن الفنانة فيروز

هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ما كان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها.

واصطحبها إليسا مؤدب، لإحدى الحفلات المنزلية التي كان يقوم بإحيائها، لتؤدّي المونولوج، وأثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحًا باهراً، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي وحققت نجاحًا كبيرًا، والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم.

وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم "ياسمين"، قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني لتترك التمثيل حتى وفاتها، وكان آخر ظهور لها تكريمها في "مهرجان القاهرة السينمائي" في عام 2001.
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها
صور ابنة فيروز تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة الفنانة تولاي هارون تخطف الأنظار بجمالها.. صور

ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان الزفاف.. صور

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار

شاهد.. ظهور نادر لشقيق نانسي عجرم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

منذ حوالي 3 ساعات

"يا رب احفظ الرئيس" أبرز عبارات "اكتب أمنيتك" بمنتدى شباب العالم

منذ حوالي 23 ساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

منذ يوم

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

الصور

image description

الأوقاف: التنسيق مع الإسكان ومطروح لتوفير سكن الأئمة المغتربين

image description

صور اختيار متسابقة مصر فى "ملكة جمال العرب"

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

image description

الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

الأكثر قراءة

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

حديث الموازنة والتمويل.. مصير صفقات النفط بين بغداد وأربيل

بينهم أبو الغيط والعثيمين.. قادة المنظمات دولية حاضرون في منتدى شباب العالم

جيلان من الغناء.. غالية بنعلي وماريتا على مسرح شباب العالم

ركل وصفع.. "القومي للطفولة" يتدخل لإنقاذ طفل ضربته أمه وصورت الواقعة

منوعات

هل تتحول البيوت الذكية إلى كابوس يهدد خصوصية البيانات؟

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

4 وفيات جديدة بمرض غامض في أمريكا

كشكول

ميكنة العمل في شئون الطلاب والامتحانات بالبساتين

بالصور.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "الجيولوجيا التخليقية"

بعد الفيديو المسيء.. متحدث الوزراء: القبض على والدة طفل "خلي أبوك يجي ياخدك"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أسوان

إسلام سياسي

خطيب الجامع الأزهر: الإخلاص في العمل والترابط الاجتماعي سبب تقدم المجتمع ونهضته

إخواني منشق: الإرهابية أنشئت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

نيويورك تايمز: توقف المحادثات الأمريكية مع طالبان

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب غدًا

تواصل الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 بقصور الثقافة

افتتاح معرضين تشكيليين بجاليرى بيكاسو 22 ديسمبر

"ليل خارجى" فى مؤسسة مدد.. الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك