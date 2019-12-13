"القومى للطفولة" يتدخل لإنقاذ طفل تعدت عليه أمه بالضرب

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ببلاغ للنيابة العامة، في واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت سيدة خلال مقطع فيديو وهي تضرب طفلًا، وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه.



أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل رصد الواقعة، وقام بتحرير بلاغ رقم ( 8112 ) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التي تحركت على الفور باستدعاء الأب والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.



وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل، ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، قام المجلس بإرسال محام من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال إخصائي من خط نجدة الطفل، مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.



وأكدت "العشماوي" أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دوري النيابة العامة (7) 2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلي للطفل، حيث تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بإشرف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمستشار هشام حاتم، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.



وشددت "العشماوي" على أن المجلس يتابع على مدار الـ24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أي طفل معرض للخطر.