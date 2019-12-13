المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تستعد لامتحانات نصف العام

استعدت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء لامتحانات نصف العام، للعام الدراسي 2019- 2020.



وعقد محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة للمواد الشرعية والعربية، اجتماعا موسعا بحضور محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري الإدارات والمراحل التعليمية، وموجهي العموم لبحث الاستعداد للامتحانات.



وأكد أبوالقاسم تشكيل الكنترولات الخاصة بأعمال الامتحانات مع الالتزام بالتعليمات المنظمة، ووضع جداول لجميع الصفوف الدراسية، مشددا على سرعة الانتهاء من المناهج الدراسية فى جميع المواد للفصل الدراسى الأول، والمتابعة الجادة للوقوف على آخر المستجدات والمستوى التحصيلي للطلاب.



وأشار إلى تطبيق البرنامج الإلكتروني الجديد في الامتحانات، مؤكدا أهمية توفير المناخ المناسب داخل اللجان وكافة الاحتياجات الخاصة للطلاب.