"المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس".. ماذا يحدث في ليبيا الآن؟

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، وأعطى أوامره بالتوجه إلى قلب العاصمة الليبية طرابلس، في عملية سماها "المعركة الحاسمة" التي يترقبها كل ليبي حر شريف في طرابلس بفارغ الصبر.



تأتي العملية لتطهيرها من الميليشيات المسلحة في العاصمة والتي دعاها حفتر لإلقاء سلاحها، وذلك لاستعادة طرابلس من براثن الإرهاب والخونة.



-ماذا يحدث في ليبيا الآن؟



ولكن ماذا يحدث في ليبيا الآن بعد توجه الجيش الليبي لإتمام مهمته المقدسة؟ في هذا الصدد قال عضو مجلس النواب الليبي الدكتور محمد عامر العباني: إن ما يحدث في ليبيا الآن هو تسطير الجيش الوطني لنهاية دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوى الإرهاب والميليشيات الإجرامية في ليبيا، مشددًا على أن هذه المعركة تعطي الفرصة للشعب الليبي في إعادة لحمة أرضه وتوحيد مؤسساته، والسيطرة على موقع اتخاذ القرار الإداري والمالي.



وأكد "العباني" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن توقيت اقتحام العاصمة الذي أعلنه المشير خليفة حفتر، يأتي في إطار أن القوات المسلحة العربية الليبية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام تحرك الأطماع التركية المعلنة مؤخرا التي وصفها بـ"بالتهور والرعونة"، وكأن ليبيا ليس لها من حام، حسب تعبيره.



وأعلن المشير خليفة حفتر، مساء أمس الخميس في خطاب متلفز "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، وأعطى أوامره بالتوجه إلى قلب العاصمة الليبية، بالتزامن مع إعلان رئيس أركان البحرية، فرج المهدوي، عن وجود تنسيق كبير مع اليونان، وتم الاتفاق على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية المحملة بالآليات والأسلحة والدواعش.



وقال حفتر، في كلمته التي بثتها القنوات المحلية والعربية، دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر، داعيًا الميليشيات المسلحة في العاصمة إلقاء السلاح، كما حث قوات الجيش على مراعاة حرمة المدنيين، مضيفًا: "نستعيد بفضل جيشنا الوطني ليبيا من براثن الإرهاب والخونة".





-إلى أين تقدم الجيش الليبي حتى الآن؟



وعقب ذلك، على الفور، تدوولت أنباء محلية بخوض قوات الجيش حربًا ضروسا ضد معسكر حكومة الوفاق غير المعتمدة، تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبإسناد الطيران العمودي ميج 35، نجحت القوات في ساعات قليلة من السيطرة على مناطق جديدة وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس، وسط وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى محاور القتال.



وأفادت مصادر ميدانية لـ "الدستور"، بتحرك الكتيبة 646 مشاة، أقوى كتائب الجيش، صباح الجمعة، باتجاه محاور المعارك؛ لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات، تمهيدًا لاقتحام طرابلس. كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تحرك عشرات الآليات العسكرية التابعة للكتيبة بكامل عتادها وأفرادها نحو طرابلس.



وتدور الاشتباكات العنيفة تحديدًا، حسب الأنباء، في محاور عين زارة ووادي الربيع والطويشة ومنطقة التوغار.



وصرح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، لعدد من الصحف المحلية في الأثناء، بأن الجيش يتقدم شيئًا فشيئًا باتجاه وسط العاصمة وسيطر على مناطق وأحياء رئيسية في طرابلس، بإسناد ودعم ناري من سلاح الجو، وبتمهيد مدفعي من القوات البرية"، مشيرًا إلى أن "الجيش سيدفع بقوات أخرى نحو طرابلس خلال الساعات القادمة".



فيما أكدت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه منطقة الكريمية بعد السيطرة على منطقة التوغار وعقب اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة، عقب تمكنها من السيطرة على معسكر حمزة ثاني أكبر معسكرات حكومة الوفاق في طرابلس.



كما استطاعت وحدات الجيش الوطني، ظهرًا، الوصول إلى محيط سجن أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس.



وأكد الإعلامي العسكري محمد القبائلي، في تصريحات صحيفة، أن قوات الجيش الليبي مازالت تواصل تقدمها بخطى ثابتة في محاور القتال، وفرضت سيطرتها على عدة مواقع وأحياء جديدة تحت غطاء جوي من سلاح الجو الليبي.



ومن جهته قال المتحدث باسم اللواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة، إن الجيش حقق تقدما كبيرا في كافة محاور القتال جنوب طرابلس.



وأوضح الخرطوش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك" أن قوات الوفاق منيت بخسائر كبيرة في محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية بعد اشتباكات مع الجيش الذي غنم آليات وأسلحة.



وأضاف الخرطوش أن قوات الجيش حققت تقدما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، حسب الأوامر.