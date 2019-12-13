ذا فيدراليست: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجتمع بقيادات مسلمة

كشف موقع "ذا فيدراليست" الأمريكي، اليوم الجمعة، عن اجتماع دار بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مع مجموعة قادة للتكتلات المسلمة في الولايات المتحدة.



وقال الموقع، المعني بتتبع الإرهاب، إن الاجتماع بين بيلوسي وتلك العناصر يعد دليلًا إضافيًا على محاباة الحزب الديمقراطي للإسلاميين، وذلك في تحركاتهم ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفقا للموقع، فقد التقت بيلوسي بعض الجماعات الإسلامية في الولايات المتحدة، والذين يبحثون عن دعم للتشريع لمعارضة الأمر التنفيذي للرئيس 13780، الذي يحظر السفر من بعض البلدان إلى الولايات المتحدة، والذي يتضمن 7 دول.



وأشار الموقع إلى اجتماع حضرته بيلوسي في 10 ديسمبر، نظمته مؤسسة "المحامون المسلمون"، التي تقود دعاوى قضائية ضد حظر السفر، مضيفا أن المؤسسة معروفة بمعارضتها جهود مكافحة الإرهاب الأكثر منطقية، ولعبت دورًا رئيسيًا في تقويض جهود دوريات الجمارك والحدود للكشف عن الإسلاميين المتطرفين خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.



والتقت بيلوسي عددا من المنظمين والسياسيين المسلمين من جميع أنحاء البلاد، ممثلين من الجماعات السنية والشيعية، كما حضر ممثل عن مؤسسة المجتمع المفتوح الذي يقوده الملياردير جورج سوروس، المعروف بتمويل مؤسسته ثورات الربيع العربي.



وأوضح الموقع أنه تم تنظيم الاجتماع لتشجيع بيلوسي على دعم مشروع قانون HR 2214، ما يسمى "قانون الحظر"، الذي قدمته النائبة جودي تشو، والذي يسعى إلى منع ترامب من فرض حظر السفر، ويسعى إلى تمديد القيود الأخرى على سلطة الرئيس في تقييد الهجرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأشار التقرير إلى أن النائبة تشو تتمتع بتاريخ من العلاقات الوثيقة مع جماعات الضغط التي يقودها مسلمون، ويضم مشروع القانون حاليًا 205 مشاركين، جميعهم من الديمقراطيين.