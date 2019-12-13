دير الأنبا صموئيل يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين اليوم

يفتح دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، اليوم الجمعة، أبوابه لاستقبال الزائرين والرحلات، ويستمر حتى 20 من الشهر نفسه.



يأتي ذلك في إطار احتفالات الدير بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، الذي يحل في 18 ديسمبر الجاري.



وعلى صعيد مُتصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.