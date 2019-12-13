عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تسرب غاز ببنى سويف

لقي شخصان مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين، منذ قليل، فى حادث تسرب غاز داخل منزل بقرية قاى بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لشخصين وهما "علا.ر" 18 سنة، "محمد.أ.م" 27 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة أربعة آخرين وهم "أميرة.ج." 20 سنة،"نورا.ع م" 25 سنة، "فاطمة.س.ع" 60 سنة،"وليد.أ.م" 37 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية قاى التابعة لمركز اهناسيا وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.



وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة اهناسيا، إلى محل الواقعة لمعرفة سبب تسرب الغاز، ومن المرجح أن يكون نتيجة التسرب من اسطوانة غاز.





