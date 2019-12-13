محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير الاستاد الرياضي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال التطوير ورفع كفاءة الإنشاءات باستاد الفيوم الرياضي، حيث استمع من الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، لشرح حول أعمال التطوير المستهدفة بالاستاد الرياضي والبرنامج الزمني للتنفيذ.



وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن أعمال التطوير تشمل الملعب الرئيسى وتركيب كراسى للمدرجات وتغيير الترتان حول الملعب وتطوير المقصورة الرئيسية وإنشاء بوابات إلكترونية لدخول الجمهور، موضحًا أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير الاستاد الرياضي، تُنفذ على مدار شهرين.



ومن جهته، أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على النهوض بقطاع الرياضة وتطوير النوادي ومراكز الشباب وتزويدها بالأنشطة المختلفة لاستغلال طاقات الشباب بصورة إيجابية، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير استاد الفيوم الرياضى حتى يكون جاهزًا لاستضافة مباريات فريقي مصر المقاصة، والفيوم.