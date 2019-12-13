أول رد فعل تركي على اعتراف واشنطن بـ "إبادة الأرمن"

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يعترف بـ الإبادة التركية للأرمن.



وقالت الوكالة، إن الغضب التركي اشتغل ضد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بعد قرار مجلس الشيوخ مساء أمس الخميس، حيث قال وزير العدل عبد الحميد جول إن القرار في حكم اللاغي.



وهدد بأن مثل هذا القرار سيعرض العلاقات الأمريكية التركية للخطر، في ظل التوتر القائم بالفعل بين الطرفين.



وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، على حسابه في "تويتر"، "سلوك بعض أعضاء الكونجرس الأميركي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية".



وأضاف أن "القرار الأمريكي الذي تم تنبيه في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".