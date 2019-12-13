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ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يصادف اليوم الذكرى الثالثة على وفاة "زبيدة ثروت"، صاحبة أجمل عيون في السينما العربية، وملكة جمال الشرق، عيونها الساحرة جعلتها تعرف بقطة السينما المصرية، هي صاحبة أجمل عيون وملكة جمال الشرق الأوسط، قيل عنها باليتة الألوان الطبيعية التي عرفت طريقها للسينما الأبيض والأسود.

هي زبيدة أحمد ثروت، ابنة ضابط الجيش المصري وحفيدة السلطان حسين كامل، ولدت بمدينة الإسكندرية في 14 يونيو 1940، حصلت على ليسانس الحقوق، وعملت محامية تحت التمرين بمكتب المحامي الكبير لبيب معوض بجانب عملها في الفن، عرفت الطريق للشهرة بشهادة من مسابقة مجلة الجيل عن صاحبة أجمل عيون، ومن غلاف المجلة تصدرت أفيشات السينما عام 1956، عندما شاركت في فيلم "دليلة"، ثم ظهرت في فيلم "حكاية 3 بنات".

غلاف آخر منحها بطولة فقد اختيرت كملكة جمال الشرق فى استفتاء مجلة الكواكب، لتحصل على أول بطولة لها بفيلم "الملاك الصغير" وبعده فيلم "نساء في حياتي"، ثم فيلم "عاشت للحب"، ونالت عن فيلم "في بيتنا رجل" أول تكريم من الرئيس جمال عبدالناصر، وأنهت السنوات العشر بملحمة "الحب الضائع" مع رشدي أباظة وسعاد حسني عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين.

تزوجت عام 1960 ضابطًا بحريًا اسمه إيهاب الغزاوي ووقع الطلاق بعد تسعة أشهر فقط، ثم تزوجت المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم المهندس رمزي إسماعيل وتطلقت بعد ستة أشهر فقط، ثم الممثل عمر ناجي، ولم يكمل معها العام ثم عادت لزوجها الأول إيهاب الغزاوي بعد انفصال 20 عامًا.

عن عمر يناهز السادسة والسبعين عام 2016 أغمضت زبيدة ثروت عينيها الجميلتين للأبد، لتتوفى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت في البداية بسرطان الثدي وبسبب شراهتها للتدخين أصيبت بسرطان الرئة.
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء
ذكرى وفاة "زبيدة ثروت" صاحبة الوجه الملائكى البرىء

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