محافظ الفيوم يبحث تيسير إجراءات برنامج "مشروعك"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس، اجتماعًا مع ممثلي البنوك الشريكة في العمل ببرنامج "مشروعك"، وذلك لتعظيم الاستفادة وتيسير الإجراءات لمنح القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعاتهم، مما يوفر فرص عمل حقيقية، ويحد من البطالة.



وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وهاني الحسيني مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة، وممثلي "مشروعك" بالمراكز المختلفة.



خلال اللقاء ناقش محافظ الفيوم والحضور آليات تيسير الإجراءات وتخفيف الاشتراطات وتذليل العقبات أمام الشباب المقبلين لفتح مجالات جديدة للرزق بما يرفع من المستوى الاقتصادي لأسرهم، ويتيح فرصة أكبر للانضمام لبرنامج مشروعك، بمجالات تسمين الماشية وفتح منافذ بيع المنتجات اليدوية والحرفية، وماكينات الخياطة وحضانات تفريخ البيض وتربية الطيور ومنافذ بيع العلافة وأدوات صناعة منتجات الألبان وغيرها من المشروعات.



وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة التنسيق المشترك بين مندوبي البنوك ومسئولي برامج مشروعك بالمراكز المختلفة، مع تكثيف توعية المواطنين بفوائد البرنامج والإعلان عن المشروعات المتاحة وإجراءات التقديم بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتنظيم الملتقيات الشبابية للتعريف بالبرنامج والترويج له.



وأكد محافظ الفيوم على مراعاة هوية المكان حال إنشاء مشروعات البرنامج، لافتا إلى أهمية تعميم تجربة تونس بعدد من القرى التى تتميز بمزايا نسبية، مشددا على استخدام القروض في الغرض التي خصصت من أجله وتكثيف المتابعة، بالإضافة الى العمل في إطار الفريق الواحد بالتنسيق بين ممثلي البنوك ومسئولي برنامج مشروعك بالوحدات المحلية والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.