فحص أكثر من 3 آلاف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بشمال سيناء

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم فحص 3 آلاف و868 سيدة وفتاة بنسبة 2.91% من المستهدف، وذلك خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظة.



وأضاف المحافظ - في بيان له اليوم الجمعة - إن نتيجة الفحص بالنسبة لأورام الثدي أظهرت أن 3 آلاف و532 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن سلبية بنسبة 91.3 %، ممن تم توقيع الكشف عليهن وفحصهن، و336 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن إيجابية بنسبة 8.7 % ممن تم توقيع الكشف عليهن.



وأوضح أنه بالنسبة لضغط الدم، جاءت نتيجة الفحص لعدد 3 آلاف و592 سيدة وفتاة طبيعية، بينما 276 سيدة وفتاة تعانى من ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 3 آلاف و616 حالة طبيعية و252 حالة تعانى من السكر المرتفع.



بدوره، قال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن المبادرة تستهدف فحص 132 ألفًا و761 سيدة وفتاة على مستوى المحافظة من سن 18 عامًا فأكثر، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابتهن.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يوجد في محافظة شمال سيناء عدد 43 فريقًا طبيًا موزعًا على مختلف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وذلك بهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة في عمر الإنجاب.



وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.