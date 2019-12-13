رشا أبوشقرة: منتدى شباب العالم أحد آليات القوى الناعمة

قالت الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين عن حزب الوفد، إن منتدى شباب العالم يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية التى حققت نجاحًا باهرًا فى تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب.



وأضافت "أبوشقرة" أن المنتدى يعد أحد آليات القوى الناعمة المصرية الجاذبة، والتى تؤكد على توجهات الدولة المصرية التي تهتم بدعم وتمكين الشباب وفتح آفاق التعاون المختلفة فى شتى المجالات، ما يزيد من خبراتهم وصقل قدراتهم الخاصة، وبالتالى قدرة دولهم مستقبلا فهم الأمل فى تغيير مسار دولهم نحو السلام والتنمية.



وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إلى أنه من مدينة السلام شرم الشيخ تنطلق النسخة الثالثة للمنتدى وتركز على عدد كبير من المحاور وأيضًا ورش العمل التى تحمل عددًا كبيرًا من الموضوعات المختلفة يشارك بها عدد كبير من الشباب والتى تهدف إلى تعزيز الانتماء والهوية والتأكيد على الذكور المشتركة مثل شباب الأورومتوسطى جذور مشتركة.



وأوضحت "أبوشقرة" أن منها ما يعمل على دعم آليات التعاون المستقبل، كما يركز أيضًا على تمكين المرأة ودعم المرأة وهو ما يتوافق حاليًا مع فترة حملة مناهضة العنف ضد المرأة العالمية، والتي كانت نهايتها يوم 10 ديسمبر وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان أيضًا، ما يؤكد على حرص الدولة المصرية لمواكبة الموضوعات العالمية التي تهتم بها الإنسانية.



وأكدت "أبوشقرة" أن مصر تحرص فى هذه النسخة على تمثيل أكبر عدد من الدول، لذلك عملت على زيادة عدد المشاركين حيث وصل عدد المشاركين إلى ما يقارب 8 آلاف مشارك، ما يكسب المنتدى مزيدًا من التنوع البناء وتبادل الآراء والخبرات بين الشباب عامًا بعد عام.