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الطريق إلى بريكست.. ماذا يعني فوز جونسون؟

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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حظى حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون على أغلبية الأصوات في البرلمان، في الانتخابات البريطانية وهي الانتخابات التي حسمت مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وتمثل نتيجة هذه الانتخابات، بعد أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البريطانيين على المغادرة في تصويت، تحولا مهما للمملكة المتحدة والاتحاد، إذ من شأن النصر الحاسم للمحافظين أن يوفر بعض الارتياح للاتحاد، الذي سئم من تردد لندن في الخروج.

وهو ما أكد عليه جونسون، اليوم الجمعة، بقوله إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم كما كان مقررًا بحلول 31 يناير المقبل، مؤكدًا أن نتيجة الانتخابات البريطانية التي تم إجراؤها الخميس الماضي أنهت الاحتمالات عن وجود استفتاء ثان للبريكست.

وأضاف جونسون، وفقا لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، سنتمكن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك، مضيفًا أنه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة.

-إعادة رسم خريطة بريطانيا

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فقد تؤدي نتيجة الانتخابات البريطانية إلى إعادة رسم خريطة السياسة البريطانية بشكل كبير، مشيرة الى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هي النقطة الأبرز خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن محلل الانتخابات ويل جينينجز، قوله، لقد تغيرت الخريطة الانتخابية للسياسة البريطانية بشكل كبير، حيث أعاد حزب المحافظين بأغلبية كبيرة وزاد نصيبه في الانتخابات الثالثة في خمس سنوات.

في حين أن الوعد بـ "الحصول على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" كان في قلب حملة بوريس جونسون، يمكن تتبع جذور كيفية تصويت بريطانيا لفترة طويلة قبل التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.

في الانتخابات، حقق المحافظون تقدمًا ملموسًا في جميع أنحاء البلاد وعلى الأخص في البلدات المؤيدة للاقتراع في جميع أنحاء ميدلاندز وشمال إنجلترا، وفي ويلز أيضًا، وفازوا بالمقاعد التي يشغلها حزب العمال لأجيال كان يعتقد أنها مضمونة في السابق

-فوز جونسون يفتح الطريق إلى البريكست

ويعني فوز جونسون في الانتخابات البريطانية فتح الطريق مباشرة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد فوز "المحافظين" على انخفاض شعبية المعارضة البريطانية المتمثلة في حزب العمال الذي كان يريد إعادة التفاوض حول اتفاق جديد يتسم بمراعاة أكبر للجوانب الاجتماعية، ثم عرضه للتصويت عليه على البريطانيين مع حل بديل يتمثل بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت النتائج تراجعا واضحا لحزب العمال الذين خسروا معاقل تاريخية لهم مثل مدينة ووركينجنون، وكان مركز فكري اعتبر "ناخب ووركينجتون" الذي وصف كوربين رئيس حزب العمال بأنه رجل أبيض متقدم في السن ولا يحمل شهادة جامعية ومؤيد لبريكست، مفتاح الفوز في الاقتراع.

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