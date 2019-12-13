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اقتصاد

تفاصيل أبرز ٣ مشروعات تنموية لقطاع الأعمال في الدلتا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:11 م
قطاع الأعمال
قطاع الأعمال
أسامة الشندويلي
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اشتملت خطة قطاع الأعمال العام في تنمية منطقة الدلتا، على مشروعات قطاع الغزل والنسيج التي تطورها قطاع الأعمال الموجودة في محافظات الدلتا، بالإضافة إلى تطوير شركة الدلتا للأسمدة، وهي الشركة الأقدم والأكبر في قطاع الأسمدة الموجود في الدلتا.

كما احتوت الخطة، على تطوير شركات النقل، مثل غرب الدلتا وشرق ووسط الدلتا، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة قطاع الأعمال.

ويشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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