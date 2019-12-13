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سياسي

المعتز بالله مصطفى: منتدى شباب العالم ترسيخ لنشر مبادئ السلام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، هو ترسيخ لنشر مبادئ السلام وتبادل الحضارات بين الشعوب والبلدان.

وأوضح "المعتز بالله"، أن المنتدى ينظم ورش عمل فعالة وجلسات حوارية مثمرة، ويعد نماذج محاكاة لمد جسور الأجيال بين القادة والشباب، قائلا: "تعودنا في المنتدى أن يكون هناك محاور عدة لمناقشة قضايا داخلية وإقليمية مهمة".

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة يهتم بمناقشة أمور متعلقة بدول البحر المتوسط التي ترتبط بمصر بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة لمئات السنين، مثل اليونان وقبرص.

وأضاف، أن المنتدى أصبح حدث هام ليس على المستوي الإقليمي فقط، بل على المستوى الدولي، لاستضافته شباب من جميع أنحاء العالم وقادة من مختلف الدول، وهو ما يؤكد أن مصر أمام حدث كبير على أراضيها.

ونوه "المعتز بالله" إلى أن جميع القائمين على التنظيم من شركات وأفراد هم شباب مصري على قدر كبير من الاحترافية والمسئولية، يدركون أهمية هذا الحدث كمرآة لتطور المجتمع والشباب المصري عام بعد الآخر.

وتابع: لا أعتقد أن توجد فرصة أفضل من المنتدى ليتلاقي الشباب مع قادة الدول المختلفة لمناقشة وطرح أفكار وحلول مختلفة لمشكلات تهم دول العالم أجمع، مثل مشكلات (الأمن وتغير المناخ والسلام الغذائي).

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