ثقافة القليوبية تناقش كتاب "عثمان بن عفان" لـ حاتم زكريا

عقد قصر ثقافة بهتيم التابع لمحافظة القليوبية محاضرة بعنوان "التغذية السليمة والنظافة الشخصية" ألقتها وفاء فوزي، تحدثت خلالها عن أهمية التغذية بشكل سليم وصحي لتجنب الكثير من الأمراض.



وأقام بيت ثقافة سنديون مسابقة لاختيار أجمل رسمة بعد المشاركة في ورشة رسم حر، بينما نظم بيت ثقافة شبين القناطر بالتعاون مع المدرسة الثانوية الصناعية بنين محاضرة بعنوان "التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل معهم".



وناقشت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة كتاب "عثمان بن عفان" تأليف حاتم زكريا، يتحدث الكتاب عن سيرة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما ناقش بيت ثقافة أبو زعبل، كتاب "الصور الاستعارية في القصيدة العربية المعاصرة" تأليف عشري محمد علي، والذي يناقش أنواع الاستعارة.



ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها، يومًا ترفيهيًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الفوم جليتر، ورشة قراءة لبعض القصص المكتوبة بطريقة برايل، ورشة رسم على الوجه، إلى جانب عرض تنورة للطفل حمودة محمد، بالإضافة إلى مسرح عرائس تمت ترجمته بلغة الإشارة، واختتم الحفل بفقرة استعراض ماسكات، كما نظم القصر ورشة لتعليم العزف على الجيتار، والغناء مع الإيقاع، تدريب محمد يوسف، بجانب ورشة حكي لقصة "الحصان الطيار في بلاد الأسرار" تأليف أحمد نجيب.



ويستمر نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، تنفيذ ورشة تعليم كروشية، بجانب ورشة تعليم تفصيل، كما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة قراءات تفاعلية لقصة "الأرنب الطيب" بمكتبة الطفل، بالإضافة إلى ورشة "مهارات وتكنيكات استخدام الفرش للألوان السائلة مختلفة الوسيط" في الفنون التشكيلية.