-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "عثمان بن عفان" لـ حاتم زكريا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:06 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
عقد قصر ثقافة بهتيم التابع لمحافظة القليوبية محاضرة بعنوان "التغذية السليمة والنظافة الشخصية" ألقتها وفاء فوزي، تحدثت خلالها عن أهمية التغذية بشكل سليم وصحي لتجنب الكثير من الأمراض.

وأقام بيت ثقافة سنديون مسابقة لاختيار أجمل رسمة بعد المشاركة في ورشة رسم حر، بينما نظم بيت ثقافة شبين القناطر بالتعاون مع المدرسة الثانوية الصناعية بنين محاضرة بعنوان "التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل معهم".

وناقشت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة كتاب "عثمان بن عفان" تأليف حاتم زكريا، يتحدث الكتاب عن سيرة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما ناقش بيت ثقافة أبو زعبل، كتاب "الصور الاستعارية في القصيدة العربية المعاصرة" تأليف عشري محمد علي، والذي يناقش أنواع الاستعارة.

ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها، يومًا ترفيهيًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الفوم جليتر، ورشة قراءة لبعض القصص المكتوبة بطريقة برايل، ورشة رسم على الوجه، إلى جانب عرض تنورة للطفل حمودة محمد، بالإضافة إلى مسرح عرائس تمت ترجمته بلغة الإشارة، واختتم الحفل بفقرة استعراض ماسكات، كما نظم القصر ورشة لتعليم العزف على الجيتار، والغناء مع الإيقاع، تدريب محمد يوسف، بجانب ورشة حكي لقصة "الحصان الطيار في بلاد الأسرار" تأليف أحمد نجيب.

ويستمر نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، تنفيذ ورشة تعليم كروشية، بجانب ورشة تعليم تفصيل، كما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة قراءات تفاعلية لقصة "الأرنب الطيب" بمكتبة الطفل، بالإضافة إلى ورشة "مهارات وتكنيكات استخدام الفرش للألوان السائلة مختلفة الوسيط" في الفنون التشكيلية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

منذ حوالي 20 ساعة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

منذ يوم

السودان: القبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة

الصور

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

image description

الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

image description

"مرسى علم" تمنع تجول الأغنام في شوارعها

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأكثر قراءة

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

بطل واقعة التنمر لـ"الرئيس نيوز": مستعد للمشاركة في منتدى الشباب غدًا .. وشرم الشيخ جميلة

أنباء عن مغادرة الدبلوماسيين الغربيين للعاصمة الليبية

حبس قاتلة طفليها 15 يوما على ذمة التحقيقات بالدقهلية

ممنوع التصوير.. أصدقاء هيثم أحمد زكي يشيدون مسجدا باسمه

منوعات

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

4 وفيات جديدة بمرض غامض في أمريكا

معركة النسر والأخطبوط.. تعتقد من ينتصر؟

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

"مكافحة أشكال العنف ضد المرأة" ندوة بتربية فنية حلوان

تعرف على مضمون رسالة مدير"تعليم الوادي"لإحدى طالبات إعدادي

الجامعة البريطانية توقع مذكرتي تفاهم للتبادل العلمي في الذكاء الإصطناعي والربوتات

إسلام سياسي

إخواني منشق: الإرهابية أنشئت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

نيويورك تايمز: توقف المحادثات الأمريكية مع طالبان

نائب مرشد الإخوان يثير الجدل بتصريحات عن مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "عثمان بن عفان" لـ حاتم زكريا

لقاءات ثقافية وورش فنية بثقافة القاهرة

الثقافة: سنعيد بيانو بليغ حمدى من باريس

فنان تشكيلى روسى: ألمس الدفء والمحبة فى التحدث مع المصريين

صفحتنا ع الفيس بوك