عضو تنسيقية الأحزاب: القيادة تدعم الشباب لمواجهة تحدياته

قال محمود عز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب بكل ما تمتلكه من آليات وأدوات وأجهزة فعالة تعمل باستمرار على توفير احتياجات الشباب، وتوفير بنية تحتية صالحة للعمل لهم، سواء من خلال توفير فرص عمل في مختلف المجالات، وفي المشروعات القومية التي تفتتحها القيادة السياسية كل يوم في أماكن مختلفة داخل المحافظات.

وأشار عز، لـ"الدستور" إلى أن مؤتمرات الشباب الوطنية السابقة أتت بثمارها، فكان لها دور كبير في انخراط الشباب في الحياة السياسية مرة أخرى، "وأصبحوا مقبلين على ذلك، خاصة بعدما كان يعاني الشباب من التهميش في فترات سابقة، فالشباب رأوا الدولة الآن تأخذ مقترحاتهم ومشاركاتهم وآراءهم بكل أهمية وجدية، ومحل تنفيذ على أرض الواقع".