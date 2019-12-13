الاتصالات: ربط 5 آلاف جهة حكومية بـ"الفايبر" خلال 2020

تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى استكمال خطة الدولة لتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تستهدف الدولة استثمار نحو 2 مليار جنيه في مشروع الفايبر خلال عام 2020، بحسب الموازنة العامة للقطاع.



وأكدت الوزارة، تحديث وتطوير نحو 90% من شبكات الفايبر "الألياف الضوئية" في مصر، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، والتي تستهدف استكمال منظومة الفايبر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها 8 محافظات أخرى، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.



وتستهدف خطة الفايبر، ربط جميع المنشآت والجهات الحكومية بشبكة داخلية، والتي تصل إلى نحو 5 آلاف جهة، ومؤسسة بالثمان محافظات ومحو 32.5 ألف منشأة وجهة حكومية على مستوى الجمهورية، والتي تحتاج إلى نحو 4 سنوات للانتهاء منها على مستوى الجمهورية.



تشمل المحافظات الثمانية، القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان والإسكندرية وجنوب سيناء.

