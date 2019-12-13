الاتصالات: ربط 5 آلاف جهة حكومية بـ"الفايبر" خلال 2020
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:04 م
طارق عتمانطباعة
تسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى استكمال خطة الدولة لتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تستهدف الدولة استثمار نحو 2 مليار جنيه في مشروع الفايبر خلال عام 2020، بحسب الموازنة العامة للقطاع.
وأكدت الوزارة، تحديث وتطوير نحو 90% من شبكات الفايبر "الألياف الضوئية" في مصر، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، والتي تستهدف استكمال منظومة الفايبر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها 8 محافظات أخرى، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.
وتستهدف خطة الفايبر، ربط جميع المنشآت والجهات الحكومية بشبكة داخلية، والتي تصل إلى نحو 5 آلاف جهة، ومؤسسة بالثمان محافظات ومحو 32.5 ألف منشأة وجهة حكومية على مستوى الجمهورية، والتي تحتاج إلى نحو 4 سنوات للانتهاء منها على مستوى الجمهورية.
تشمل المحافظات الثمانية، القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان والإسكندرية وجنوب سيناء.
وأكدت الوزارة، تحديث وتطوير نحو 90% من شبكات الفايبر "الألياف الضوئية" في مصر، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، والتي تستهدف استكمال منظومة الفايبر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها 8 محافظات أخرى، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.
وتستهدف خطة الفايبر، ربط جميع المنشآت والجهات الحكومية بشبكة داخلية، والتي تصل إلى نحو 5 آلاف جهة، ومؤسسة بالثمان محافظات ومحو 32.5 ألف منشأة وجهة حكومية على مستوى الجمهورية، والتي تحتاج إلى نحو 4 سنوات للانتهاء منها على مستوى الجمهورية.
تشمل المحافظات الثمانية، القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان والإسكندرية وجنوب سيناء.