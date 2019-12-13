هبة صلاح: نحتاج إلى التواصل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

شاركت الباحثة، هبة صلاح، مؤسسة مبادرة "أصواتهن للسلام"، ظهر اليوم الخميس، في جلسة حوارية بعنوان "إسماع أصوات النساء في عملية الحوار: ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عمليات الحوار وصنع القرار"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مركز كايسيد الدولي لحوار الأديان والثقافات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.



قالت الباحثة هبة صلاح، في مداخلة لها: "إننا نحتاج إلى التواصل والتشبيك بين الأفراد والمؤسسات المعنية بالعمل على رفع الوعي وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو العدل بين الجنسين، ولا بد أن يكون هناك متابعة دورية لما تم إنجازه على أرض الواقع، بالإضافة إلى العمل على كسر الصور النمطية الذهنية التي تظلم الدين والنساء والرجال بسبب عادات وتقاليد المجتمع الخاطئة.



وكان من بين التوصيات التي خرج بها المشاركين والمشاركات في الجلسة هو التخلي عن مفهوم (حقوق النساء) والتعامل مع النساء والرجال من خلال مصطلح واحد وهو (حقوق الإنسان) دون تمييز أو تحيز.



واختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات التي تخدم الأهداف الأربعة التي ناقشها المشاركين فيما يتعلق بدور الحوار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.