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سياسي

أحزاب المعارضة تنتهي من مقترحاتها بشأن الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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تستأنف أحزاب مستقبل وطن، الغد، العدل، المحافظين، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري خلال الأيام القليلة القادمة، جلسات الحوار الوطني بشأن مناقشة رؤيتها نحو الاستحقاقات الانتخابية، وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها كمجلس النواب، مجلس الشيوخ، المجالس الشعبية المحلية.

وقالت مصادر مطلعه إن الأحزاب السياسية لم تنته حتي الأن من الموافقه علي الأسماء التي ترشحها لتشكيل اللجنة المشتركة التي ستقوم بمهمة التشاور حول صيغة توافقية لمشروعات القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، وأن هذا الأمر سيتم البت فيه خلال الاجتماع القادم والذي من المرجح أن يتم عقده في مقر حزب المحافظين بدلا من مقر مستقبل وطن بالتجمع الخامس، والذي استضاف الجلستين الأولي والثانية للحوار الوطني، بناء علي طلب الأول باستضافته للجلسة القادمة.

وأكدت مصادر أن نادي الأحزاب الدستورية المشكل من "المحافظين، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي"، وعدد آخر من الأحزاب المعارضة انتهي من إعداد قانون الدوائر الانتخابية، وسيتقدم بها لحزب مستقبل وطن خلال جلسة الحوار المنتظرة، علي أن يتقدم بها الأخير إلي مجلس النواب لإقرارها حال التوافق عليها خلال جلسات الحوار.

وأشار المصدر إلي أن القوانين التي تم إعدادها من قبل نادي الأحزاب الدستورية نصت في مجملها علي إجراء الاستحقاقات الانتخابية بنظام القوائم النسبية.

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