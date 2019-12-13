التضامن تتابع إجراءات الطفل مروان بعد تحويله للنيابة مع والدته

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تتابع حالة الطفل مروان عادل نافع والذى ظهر فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمه تنهال عليه بالضرب فى محاولة منها لاستفزاز الأب لاستلام الطفل منها.



وأضافت الوزارة فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الواقعة فى النيابة حيث بوصول فريق التدخل إلى منزل الأم اتضح أنه تم القبض على الأم وطفلها، موضحة أن النيابة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات حيال الواقعة.



وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنها على استعداد لاستلام الطفل فى حالة إقرار النيابة ذلك، حيث إنها قد تقرر فى هذه الحالة إما إيداع الطفل دور رعاية أو تسليمه لأحد أقاربه وفقا لما ستنتهى إليه الإجراءات.