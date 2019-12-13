ميركل: المفاوضات مع بريطانيا بشأن بريكست ستكون معقدة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أملها في "شراكة خاصة" مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقالت ميركل، اليوم الجمعة، في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن المملكة المتحدة ستصبح دولة طرف ثالث، لكن دولة ذات صلات وثيقة للغاية بالاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتحاد يتوجه الآن بحيوية كبيرة نحو مفاوضات حول علاقات مستقبلية مع بريطانيا، متوقعة في المقابل مفاوضات معقدة.



وأضافت ميركل: "النقطة الحاسمة الأكبر بالنسبة لنا هي أنه يتعين علينا إجراء المفاوضات بسرعة بالغة"، موضحة أنه يتعين إتمام هذه المفاوضات بحلول نهاية هذا العام حال عدم الاتفاق على تمديد المرحلة الانتقالية في الصيف المقبل، وقالت: "من المهم على وجه الخصوص أن نعمل على نحو دقيق للغاية".