برلماني: منتدى شباب العالم منصة حوارية لمواجهة التحديات

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم منصة حوارية من الدرجة الأولى، تهدف إلى جمع الآراء والأفكار حول القضايا التي تهم الشباب، وتشغل حيز من الرأي العام العالمي.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فتجمع شباب لأكثر من 180 دولة أجنبية دليل قوي على حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، على دعم الشباب المصري ونقل صورة حية له عما يدور في الدول الأخرى".



وتابع: "فضلا عن فرصة الاستعانة بالخبرات الخارجية والغريبة عن المجتمع المصري، في محاولة لتحفيزه على تطوير مهاراته ومؤهلاته ليصبح لديه الوعي والثقافة والدراية الكاملة التي تمكنه من تولي المناسب المهمة، وحركة المحافظين الأخيرة خير دليل على تنفيذ القيادة السياسية لوعودها مع الشباب بتولي نواب للمحافظين في أعمار لا تتعدى الـ35 عاما، وهذه طفرة لم تكن تحدث من قبل".



وأشار إلى أن القائمين على تنظيم المنتدى وضعوا أجندة قضايا تختص الشباب، باعتبارهم الجسر العابر نحو التقدم والتطوير داخل أي مجتمع، ليس المجتمع المصري فقط، لذلك اهتموا بأكثر القضايا التي بحاجة للتوعية والحديث والتفكير المنطلق لمواجهتها، أهمها قضايا الإرهاب، فهي من أولى القضايا التي ترتبط بالشباب وعقولهم.