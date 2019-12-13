لقاءات ثقافية وورش فنية بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة القاهرة، حيث أعد بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة، مقابلة إرشادية لتوجيه الأم إلى كيفية تصحيح نطق طفلها، إلى جانب تنظيم جلسة فردية لتنمية المهارات الإدراكية للطفل في عمر ٤ سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة كروشية.



عقد بيت ثقافة المرج بمدرسة المرج الثانوية بنين محاضرة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، ألقتها الدكتورة راندة فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، تحدثت فيها عن العنف ضد النساء والفتيات، والعنف المالي وحرمان المرأة من الميراث، واُختتمت المحاضرة بفقرة غنائية عن الأم.



نفذ قصر ثقافة نجيب الريحاني ورشة لعمل برواز من الكرتون، بمدرسة علي بن أبي طالب، بينما أقامت مكتبة "sos" معرض كتب متنوع للأطفال، كما نفذ بيت ثقافة "المقاولون العرب" ورشة أشغال بالفوم الملون.



نظم قصر ثقافة المطرية يومًا ثقافيًا، تضمن عرض فيلم عن "السينما الإفريقية"، إلى جانب عقد حلقة نقاشية دارت حول "الغش في المجتمع"، كما أقيمت مسابقة ثقافية، مع توزيع جوائز، بينما عقد القصر بالتنسيق وزارة الأوقاف محاضرة دينية بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام"، حاضرها الشيخ طه محمد محفوظ.



أعد بيت ثقافة "المدفعية" ورشة تعليمية للأطفال، لتعليمهم كيفية شتل واستزراع بعض نباتات الزينة، وذلك بمدرسة نوال اسماعيل، بينما نفذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة فنية لتصميم لوحة حائط عن "أهمية التعليم"، لأحد أهم رموز النهضة التعليمية في مصر، في عهد محمد علي باشا وهو رفاعة الطهطاوي، بمشاركة طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات.



عقد قصر ثقافة منشأة ناصر مناقشة عن "الفيسبوك" وأهميته وطريقة استخدامه، وما يسببه من أضرار، وكيفية تجنب الشائعات عند استخدامه، بينما أعدت مكتبة الطفل، بقصر ثقافة السلام مجلة حائط عن "المجموعة الشمسية"، كما أقامت المكتبة العامة بالقصر مسابقة في المعلومات العامة.



نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة روض الفرج، ورشة رسم بألوان الجواش، بينما نفذ قسم نادي المرأة ورشة عمل مريلة مطبخ من الچينز.



قامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي، بتنفيذ ورشة فنون تشكيلية لتلوين أوراق الشجر والطيور، بينما ناقشت مكتبة طفل المعادي لطلاب مدرسة الخبيري الابتدائي كتاب "٧حكايات عن البيئة" لعبد التواب يوسف، الذي يتناول فكرة التوازن البيئي، وترسيخ مبدأ احترام البيئة، والمحافظة على نظافتها في نفوس الأطفال، إلى جانب حكاية لقصة "زراع الذهب والفضة" لهادى السيوفي، من خلال عرض لصندوق الدنيا لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، بالإضافة إلى حكاية قصة" علاء الدين والمصباح السحري"، معلومات عن الأسد لأطفال حضانة بدار السلام.



أقيم بقصر ثقافة عين حلوان ندوة عن "مناهضة ختان الإناث"، حاض خلالها خديجة الطاهر، التي أوضحت خطورة الختان البدنية والنفسية على الفتاة والآراء التي تعارض الختان من وجهة النظر الدينية والطبية والاجتماعية، كما شارك القصر بمعرض لمنتجات القصر بالتعاون مع مدرسة الأمل للصم بنات حلوان، إلى جانب عرض فني لطالبات المدرسة بالتعاون مع القصر في احتفالية يوم المعاق، كما استكمل ورشة تصنيع عروسة الأراجوز.



أقام قصر ثقافة حلوان ورشة من الفوم لعمل شجرة الكريسماس، بمناسبة رأس السنة الميلادية بمدرسة التربية الفكرية لذوي القدرات الخاصة، إلى جانب ورشة أشكال من الصلصال بمدرسة السيدة نفيسة، بالإضافة إلى تنظيم معرض كتب عن قصص أدبية، كما استكمل ورشة ماسكات من الفوم والكرتون مع رواد القصر، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المستقبل، ورشة رسم بالرمل في مدرسة رواد المستقبل للغات.