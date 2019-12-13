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فن

تفاصيل عرض "وعد" لمي عز الدين على "MBC مصر2"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:01 م
مي عز الدين
مي عز الدين
محمد مجدي
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تستعد قناة "MBC مصر2"، لعرض المسلسل الاجتماعي الرومانسي "وعد"، للفنانة مي عز الدين، وذلك يوميًا، بداية من يوم الأحد المُقبل، في الخامسة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "وعد" حول زوجين تتوافر لهما كافة مقومات الحيّاة المثالية، ومع ذلك يتعرّض مستقبلهما إلى اهتزازات مُربكة، تجعل استمرار الحياة بينهما أمرًا صعبًا، خاصة بعد عودة "وعد" من إجازة في تايلاند، قابلت خلال شاب يدعى "يوسف"، الذي دخل حياتها مصادفة، وتسبب في تحول الحياة إلى صراع، بينها وبين زوجها حازم سمير.

تحيط بـ "وعد" عائلة مؤلفة من الجد "نبيل"، الذي يؤدي دوره الفنان حسن حسني، وهو الشخص الذي يعوضها عن فقدان الأب، ويحاول رغم مرضه أن يكون الشخص المتفهم لكل المشاكل، والباحث عن حلول لها، بالإضافة إلى والدتها فريدة وتؤدي دورها كارمن لبّس، وهي صاحبة مصنع ملابس، لم تعش حياة زوجية سعيدة، وكثيرة الانشغال بأعمالها، ومع ذلك تبحث عن قصة حب مع شاب يصغرها في السن، وتؤدي ملك قورة دور "مايا"، شقيقة وعد، وهي إنسانة عملية وعاطفية، كل اهتمامها منصب على شقيقها، ولم تقابل من يحرك مشاعرها حتى تقابل الشاب "يوسف" الذي يلعب دوره أحمد السعدني.

يذكر أن مسلسل "وعد" يشارك في بطولته عدد من الممثلين، منهم أحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، يضم كلًا من راندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج إبراهيم فخر، ومن إنتاج "O3" للإنتاج والتوزيع الفني والدرامي والسينما.

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