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آلاف الجزائريين يتوافدون إلى ساحة البريد بالعاصمة لرفض تبون

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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يتوافد آلاف الجزائريين إلى ساحة البريد المركزي في الجزائر، اليوم الجمعة، مرددين شعارات رافضة للانتخابات والرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي بدأ التصويت فيها أمس الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة.

فيما قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن إقبال الجزائريين على التصويت هو استجابة لنداء الوطن، لاختيار الأفضل لتولي رئاسة الجزائر، معلنًا فوز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون.

هذا وقد تنافس في تلك الانتخابات المقررة، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون (مستقل) وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

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