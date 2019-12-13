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اقتصاد

البترول تطرح مزايدة جديدة بالبحر المتوسط فى فبراير 2020

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
سيد إبراهيم
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تنتهي وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، من الإعدادات النهائية لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بعدد أكثر من 10 مناطق جديدة فى البحر المتوسط بالمياه العميقة خلال يناير 2020، على أن يتم الإعلان الرسمي لطرح المزايدة فى فبراير من عام 2020 خلال مؤتمر ومعرض "إيجبس 2020".

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة "إيجاس"، عن أن الشركة بالتعاون مع  إحدى الشركات العالمية تحت إشراف وزارة البترول، انتهت بالفعل من أعمال المسح السيزمى للمناطق التى سيتم طرحها بالمزايدة، والتى من المحتمل وجود كميات كبيرة من الغاز والبترول، بناء على الطبقات الجيولوجية بالمناطق.

وكان المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قد أكد فى تصريحات له إنه جار الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط، في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019-2020، حيث تم ترسيم عدد من المناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرًا استكشافية.

واستطاعت مصر خلال أقل من عامين، أن تصبح من كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وامتلاكها أكبر حقول للغاز فى البحر المتوسط، والذى أسهم فى جعل مصر محط أنظار العالم، وكذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد احتياجات السوق المحلية، وتشغيل المصانع التى كانت متوقفة، بالإضافة إلى مواصلة التزامها بتصدير الغاز للدول المجاورة والوفاء بسد الاحتياجات المطلوبة.

وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق التى تضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعى، والتى قدرتها هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى 2010 بمخزون غاز فى حوض شرق البحر المتوسط بنحو 345 تريليون قدم، قادرة على سد جميع احتياجات الدول الأوروبية والعربية.

وتعد الحقول المصرية المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط هى الأضخم بالمنطقة، حيث تملك مصر عددًا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء في المياه الضحلة أو العميقة، من أهمها حقول " ظهر، آتول، نورس، شمال الإسكندرية".

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