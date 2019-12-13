-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تزود المحافظات بمهمات الإغاثة لمواجهة طوارئ الطقس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حالة الطوارئ بكافة المديريات التابعة لها فى المحافظات، مؤكدة أنه تم رفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة، فى تصريحات، أنه تم تزويد المديريات بمهمات الإغاثة من بطاطين وغيرها لمواجهة أى طارئ قد يحدث نتيجة سقوط الأمطار، لاسيما على المحافظات الساحلية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات علي مستوى جميع المحافظات، لرصد وسرعة التعامل مع أي حادثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى والجمعيات الأهلية.

وكانت وزارة التضامن، قد قامت بعمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات فى كل المحافظات، بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين، لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ حوالي 18 ساعة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

منذ يوم

القصة الكاملة لوفاة حفيدى وزير التنمية المحلية الأسبق بماس كهربائي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

الصور

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

image description

الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

image description

"مرسى علم" تمنع تجول الأغنام في شوارعها

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأكثر قراءة

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

الليلة.. شرم الشيخ تشهد انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية

"هربت من بعبع الثانوية".. قصة أميرة طالبة التعليم الفني التي تشارك للمرة الأولى بمنتدى شباب العالم

محمود فارس ينضم لأسرة مسلسل "خالد بن الوليد" ويبدأ تحضيراته الخاصة

رسيما.. كهربا أهلاوي

منوعات

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

4 وفيات جديدة بمرض غامض في أمريكا

معركة النسر والأخطبوط.. تعتقد من ينتصر؟

كشكول

انتهاء تدريب مُعلمي الصفوف الأولى بالقاهرة الجديدة

كلاكيت تاني مرة.. مصرع طالب إعدادي صعقاً بالكهرباء في المنوفية

غدًا.. بدء البرنامج التدريبي لتفعيل التدويل بالتعليم العالي في جامعة الزقازيق

بالصور.. محافظ الغربية يطلق شارة بدء مبادرة "بأيدينا نجملها"

إسلام سياسي

إخواني منشق: الإرهابية أنشأت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا منوع

نيويورك تايمز: توقف المحادثات الأمريكية مع طالبان

نائب مرشد الإخوان يثير الجدل بتصريحات عن مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

فنان تشكيلى روسى: ألمس الدفء والمحبة فى التحدث مع المصريين

الحاج علي: نبذل محاولات لاستيعاب كل دور النشر في معرض الكتاب

"حوارات هندسية" بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.. الأحد

ندوة "الملكة الفرعونية حتشبسوت" بالمركز الإسباني.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك