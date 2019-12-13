التضامن تزود المحافظات بمهمات الإغاثة لمواجهة طوارئ الطقس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حالة الطوارئ بكافة المديريات التابعة لها فى المحافظات، مؤكدة أنه تم رفع درجات الاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام القادمة.



وأضافت الوزارة، فى تصريحات، أنه تم تزويد المديريات بمهمات الإغاثة من بطاطين وغيرها لمواجهة أى طارئ قد يحدث نتيجة سقوط الأمطار، لاسيما على المحافظات الساحلية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات علي مستوى جميع المحافظات، لرصد وسرعة التعامل مع أي حادثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى والجمعيات الأهلية.



وكانت وزارة التضامن، قد قامت بعمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات فى كل المحافظات، بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين، لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.