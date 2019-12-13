نائب: مناقشة قضايا ذوي الهمم في "شباب العالم" لإزالة الظلم عنهم

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن عقد ورش خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في منتدى شباب العالم يأتي نتيجة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقضية الإعاقة في مصر، مضيفًا أن مؤتمر الشباب ناقش في انعقاده الأول والثاني، والثالث الذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ كافة القضايا التي يعاني منها ذوي الإعاقة، والعمل على كيفية حلها.



وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الدولة المصرية من خلال المؤتمر تقوم بمناقشة قضايا ذوي الإعاقة على المستوى الدولي والمحلي، حتى تسعى الدولة المصرية لإزالة "الظلم" الذي وقع على كافة فئات المعاقين في مصر خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بتوجيه من الرئيس السيسي بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع المصري، سواء التمكين الإقتصادي أو الإجتماعي، خاصة أن الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق أشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق المعاقين.



وأوضح "عضو مجلس النواب"، أن المنتدى يسعى طوال الوقت لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع المصري سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتي تشغل الرأي العالم العالمي، فضلًا عن مناقشة التغيرات المناخية، والقضايا الاجتماعية التي تشغل المواطن المصري، مشددًا على أن عقد ورش عمل في منتدى الشباب خاصة بالمعاقين، ومنها الورشة التي تحمل شعار "وسط ظلام دامس"، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل، والتي قام القائمين على الورشة بارتداء "غمامة" سمراء، حجبت عنهم الرؤية لمدة ساعة كاملة، بهدف إشعار المشاركين بنفس ما يشعر به كفيف البصر وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه أمور رمزية للتضامن مع المعاقين ومساندهم.