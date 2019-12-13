الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية: رياح ورمال وأتربة غدًا

حالة من اضطراب الطقس شهدتها مصر، أمس الخميس، حيث سقطت أمطار غزيرة على أغلب محافظات مصر، ما أثار تساؤلات كثيرة حول بداية الشتاء.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأيام المقبلة تشهد تقلبات جوية شديدة، وتبدأ من الغد رياح شديدة مصحوبة بالرمال والأتربة.



وأضاف شاهين، أنه من المتوقع سقوط أمطار على الوجه البحري والقاهرة، كما ستنخفض درجات الحرارة، مؤكدًا عدم سقوط أمطار على القاهرة، اليوم الجمعة.



وأشار شاهين، إلى نشاط الرياح الزائد غدًا السبت، والذي تصاحبه أتربة ورمال، لذا ناشدت هيئة الأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، بأخذ احتياطاتهم، بدءًا من الغد.



