نانسي تصل مؤسسة "راعي مصر" لإطلاق مبادرة "الصعيد كامب"

وصلت منذ قليل، النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقر مؤسسة "راعي مصر"، من أجل توزيع بعض الاحتياجات على الفقراء، وإطلاق مباردة الصعيد كامب.



ووصلت نانسي، بصحبة المستشار أمير رمزي رئيس مؤسسة راعي مصر، ومن المقرر إقامة حفل غدا السبت بالجامعة الألمانية في التجمع الخامس بصحبة الفنان محمود العسيلي، وسيتم خلاله إعلان تفاصيل المبادرة.



الحفل ينظمه هاي ويف، لأحمد غانم ومحمد غانم، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير، نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين "regular 350" و"VIP 1500".



