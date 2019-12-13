من هو عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

أعلن محمد شرفى، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت، أمس الخميس، بنسبة 58.13٪؜، وبتلك النتيجة يكون تبون هو رئيس الجزائر للسنوات الخمس المقبلة.



وترصد "الدستور"، أبرز المعلومات عن الرئيس الجديد لها، عبدالمجيد تبون.



عبدالمجيد تبون هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017.

عينه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة يوم 24 مايو 2017 خلفا لـعبدالمالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.

تسلم المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحي.

تخرج فى المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

شغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

1975 ـ 1992: على مستوى الجماعات المحلية.

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

1999: وزير السكن والعمران.

1991 ·2000: وزير الاتصال.

2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

2012: وزير السكن والعمران.

2013: وزير السكن والعمران والمدينة.

2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

25 مايو 2017: وزير أول للحكومة.





