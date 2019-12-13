مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة غازني الواقعة شرقي أفغانستان.



وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقي، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة في وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.



كما قالت القناة الأفغانية إنه تم رصد وقوع الحادث صباح اليوم وأن المركبة كانت في طريقها من محافظة دايكندي إلى محافظة غازني، وأن من بين الضحايا القتلى أربعة أطفال.



ويأتي الحادث بعد أيام من تنفيذ حركة "طالبان" اعتداءً وسط محافظة بروان الأفغانية استهدفت خلاله قاعدة "باجرام" العسكرية الجوية الأمريكية وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين بجروح، والذي أعلنت الولايات المتحدة في أعقابه توقف قصير لمفاوضات السلام بين واشنطن والحركة المتمردة.