خطة البرلمان تطالب بإعادة هيكلة "الوطنية للإعلام" وتقسيمها إلى قطاعين

أكد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهيئات الاقتصادية الخاسرة تسبب عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.



وقال "الفقي" أن الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة السكة الحديد تسبب نحو 70% من الديون المتراكمة على الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وان الديون المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام فقط، تقدر بنحو 35 مليار جنيه، على الرغم من أن أصل الدين 8 مليار جنيه فقط، متسائلًا: "كيف يكون أصل الدين 8 مليار وتصبح المديونية 35 مليار جنيه؟".



وأضاف النائب البرلماني لـ"الدستور" أنه من المفترض أن فائدة الدين لا تتجاوز أصله، ولكن ما حدث مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة يحتاج وقفة جادة، من قبل الدولة لحل تلك الديون، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما شكل الهيئة الوطنية للإعلام، كان الهدف من ذلك هو أن تقوم الهيئة بإصلاح ما أفسده الدهر في "ماسبيرو"، ومدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أنه منذ تشكيلها لم تتخذ أي خطوات ملموسة تجاه الإصلاح، أو وقف نزيف الخسائر التي تتعرض له.



واقترح أمين سر الخطة والموازنة، بإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، وتقسيمها الى قطاعين "خدمي واقتصادي"، بجانب تقليل عدد الإدارات بها، وكذلك استغلال أصولها الثابتة، من أجل مواجة الديون المتراكمة عليها، متسائلًا: "كيف نكون أمام هيئات خاسرة، ويتم صرف مكافآت وأرباح للعاملين فيها؟"، وتابع: "لا يوجد دولة في العالم تقوم بصرف مكافآت، وحوافز عن قطاعات خاسرة، وكان لابد من معاقبة المسئولين في الهيئات الخاسرة عن ذلك، لا أن يتم الصمت عما يحدث من تجاوزات في حق المال العام".