5 طرق تميز بها اللحم الفاسد.. تعرف عليها

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ضبط 167.651 كجم لحم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل الأطباء 909 محاضر.



وهناك 5 علامات يمكنك من خلالها تمييز اللحم الفاسد عن الصالح، وفقًا لما ذكره موقع "health".



- الطازج يكون أحمرا فاتحا، لون الدهن في لحم الجاموس والأبقار والضأن مائلا للأصفر، أما اللحم الفاسد يكون أحمرا داكنا ووردي في بعض الأنواع.



- رائحة اللحوم الطازجة مقبولة وقد يكون بلا رائحة، أما اللحوم الفاسدة فستخرج منها رائحة كريهة.



- يُمكن الاستدلال على فساد اللحم من ملاحظة بدء ظهور بقع العفن البيضاء أو الخضراء على سطحه.



- إذا تعرض اللحم للتعفن من الممكن ملاحظته باستشعار ملمسه؛ وتظهر عليه طبقة لعابية لزجة يمكن الانتباه إليها عن طريق رؤيتها، ويعود سبب تكونها لتكاثر البكتيريا.



- يوجد اختبار أخر عند وضع اللحم بماء مغمور، لو تحول لون الماء إلي أحمر لدرجة أختفاء اللحم بداخله فهذا فاسد أو لحيوان نافق.

